Bruggen kreunen onder warmte 04 juli 2018

De hitte van de afgelopen dagen eist zijn tol op de werking van bruggen over het water. De brug over het Verbindingskanaal ter hoogte van de Wondelgemstraat kon niet meer open en werd gisteren onderbroken voor de scheepvaart. De Meulestedebrug, die ook gevoelig is voor warmte, blijft voorlopig correct functioneren, maar er wordt gevreesd dat ook die brug binnenkort problemen zal ondervinden. In het verleden zijn al bruggen bij extreme hitte afgekoeld met bluswater door de brandweer, maar dat gebeurde gisteren niet. Of dat mogelijk is, hangt onder andere af van het type brug. (WSG)