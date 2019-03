Bruggeling gaat aan de haal met 148 strips, een unieke tekening en 18.000 euro: 30 maanden cel en meer dan 27.000 euro aan schadevergoedingen JDG

11 maart 2019

12u17 0 Gent Een 32-jarige man uit Brugge heeft voor de correctionele rechtbank in Gent een celstraf van 30 maanden met probatie-uitstel gekregen. De man stal onder meer een unieke tekening van Vlaams striptekenaar Bob De Moor en 148 stripboeken. Van twee andere slachtoffers zou hij respectievelijk 2.000 euro en 16.000 euro bemachtigd hebben via hun kredietkaarten. Hij mag nu diep in de buidel gaan tasten: zo moet hij zijn slachtoffers al zeker 27.300 euro aan schadevergoedingen betalen.

De Bruggeling was met deze feiten niét aan zijn proefstuk toe: zo kreeg hij al twee keer een straf gekoppeld aan probatievoorwaarden. Tot tweemaal toe slaagde hij er niet in om die na te leven. Bovendien lopen er nog 12 soortgelijke onderzoeken waaraan de man gelinkt wordt.

Het Openbaar Ministerie vroeg daarom tijdens de behandeling van de zaak een effectieve celstraf van 2 jaar. De verdediging pleitte dan weer voor een celstraf met probatie-uitstel.

De dertiger werd onder andere betrapt in een woning in Gent toen hij met een collectie van 148 strips en een tekening van tekenaar Bob De Moor aan de haal ging. Naar eigen zeggen was hij op zoek naar een fiets die hij mocht lenen van de zoon van het koppel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij bovendien de huissleutel gestolen van de zoon in kwestie, maar dat ontkent de verdediging.

Van twee andere slachtoffers zou de man respectievelijk 2.000 en 16.000 euro hebben bemachtigd nadat hij met hun kredietkaarten aan de haal ging. “We betwisten die feiten”, klonk het eind februari bij de verdediging. “Onder andere die 16.000 euro werd door door mevrouw zelf op de rekening van mijn cliënt gezet, uit schrik dat haar man dat bedrag ging investeren in zonnepanelen.”

De rechter sprak maandag een celstraf van 30 maanden met probatie-uitstel uit. De dertig moet voorlopig dus niet naar de cel, zolang hij hem aan de opgelegde voorwaarden houdt. Zo moet hij zich onder andere residentieel laten opnemen om aan zijn problematiek te werken. Hij moet bovendien zo’n 27.300 euro aan schadevergoedingen betalen. 2.500 euro daarvan is provisioneel, en kan nog oplopen als de koffer met stripboeken niet terug bij de eigenaar belandt.