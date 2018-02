BRT brengt Dario Fo op de planken 17 februari 2018

Het Belgische repertoiretheater brengt de komende weken het stuk 'Open Huwelijk' op de planken in Theater Box in de Pijndersstraat. Het werk is geschreven door Nobelprijswinnaar Dario Fo. Via sappige dialogen, gedrenkt in venijnige spot en overgoten met groteske overdrijving toont Fo hoe de regelmatig vreemdgaande man geleidelijk aan wordt overtroefd door zijn eerst hulpeloze echtgenote. Meer info en tickets via www.BRTGent.be. (YDS)