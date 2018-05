Broodje Mathias met 'uufflakke' en mosterd 04 mei 2018

03u05 0 Gent Een pittige combinatie van Gentse 'uufflakke' en Tierenteynmosterd met daarbij radijsjes, venkel en appel. Dat zijn de ingrediënten van het gloednieuwe broodje 'Den Mathias' dat de nieuwe lunchzaak Bruudruuster aanbiedt in de Sint-Lievenspoortstraat.

De Gentse sandwich is vernoemd naar schepen van Economie Mathias De Clercq (Open Vld). "Omdat Mathias zich dagelijks inzet voor de ondernemers in de stad, vonden we dit een passend eerbetoon", zegt zaakvoerder Safwen Bouzaini. De Clercq kwam 'zijn' broodje gisteren als eerste proeven. Zijn acte de présence werd opgeluisterd door een optreden van de belleman. "Het broodje is écht lekker. Ik ben fier dat dit op en top Gents broodje mijn naam draagt. Een stukje uufflakke smaakt altijd", lacht de schepen.





Mastellen

Bouziani is opgetogen met de positieve feedback. "We bieden ook huisbereide Gentse mastellen aan. Met Bruudruuster willen we meer zijn dan een gewone broodjeszaak. Het is een ontmoetingspunt voor alle lagen van de gemeenschap uit de wijk rond de Sint Lievenspoort. Bruudruuster wil een brug leggen tussen alle lagen van de heterogene bevolkingsgroep uit de wijk en terugkeren naar de oorsprong en het DNA van de horeca: een sociale plek waar iedereen aan bod komt", aldus Bouzaini. (YDS)