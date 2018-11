Bronzen hond overschouwt Gent vanop Boekentoren Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

Op de top van de pas gerenoveerde Boekentoren staat sinds gisteren een hond. Het bronzen standbeeld is van de hand van kunstenares Greta Van Puyenbroeck naar een idee van de bekende Gentse fotograaf Michiel Hendryckx. Die hoopt dat het mysterieuze dier straks vlot over de tongen zal gaan als het beeld vanop de begane grond gespot wordt. “We hopen dat de hond zijn eigen leven gaat leiden en dat Gentenaars gaan speculeren over zijn verhaal”, zegt bibliothecaris Sylvia Van Peteghem. De renovatie van de buitenkant van de Boekentoren is intussen afgerond. De gigantische werfkraan verdwijnt binnenkort uit het straatbeeld. Nu wordt het interieur onder handen genomen. Het einde van de totaalrenovatie van de ‘vierde toren van Gent’ is ten vroegste uitgerekend voor 2021.