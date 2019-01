Bromfietser lichtgewond na aanrijding met personenwagen JDG

18 januari 2019

20u03 0 Gent Een bromfietser raakte vrijdagavond lichtgewond na een aanrijding met een personenwagen. Het slachtoffer werd overgebracht naar het AZ Jan Palfijn.

Het ongeval vond vrijdagavond rond 19.15 uur plaats op de Nieuwewandeling, aan het Groenevalleipark. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse. De bestuurder van de scooter raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De brandweer had na het ongeval nog even werk met het reinigen van het wegdek. Hierdoor moest het verkeer ter hoogte van het ongeval tijdelijk over één rijstrook.