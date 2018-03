Bromfietser lichtgewond bij ongeval 08 maart 2018

Bij een ongeval dinsdagnamiddag in Nazareth is één lichtgewonde gevallen. Een 21-jarige man uit Gent reed met zijn bromfiets op de N60 toen hij op de rotonde 'Bonaparte' af wou slaan richting Gent. Een wagen, bestuurd door een 29-jarige Roemeen, had de bromfietser niet opgemerkt, het kwam tot een aanrijding. De Gentenaar kwam hierbij te val en werd lichtgewond naar het AZ Maria Middelares in Gent gebracht. (DJG)