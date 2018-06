Bromfietser gewond 28 juni 2018

02u42 0

Een bromfietser is gisterochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Nieuwevaart in Gent. De 58-jarige vrouw kwam om 9 uur in aanrijding met een personenwagen, bestuurd door 27-jarige vrouw uit Gent. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar haar verwondingen vallen mee. De automobiliste bleef ongedeerd.





(OSG)