Bromfietser gewond na aanrijding 23 augustus 2018

In de normaalschoolstraat in Gent is dinsdagavond om 18.20 uur een 18-jarige bromfietser aangereden door een personenwagen.





De Gentse bromfietser raakte lichtgewond en had verzorging nodig. De wagen werd bestuurd door een 51-jarige man uit Gent. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval verder. (WSG)