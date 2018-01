Bromfietser gewond na aanrijding 02u36 0

Een 16-jarige bromfietser uit Gent is met lichte verwondingen in het ziekenhuis beland na een aanrijding met een wagen op de New Orleansstraat in Gent. De 30-jarige autobestuurder uit Assenede wilde links de parking van het verpakkingsbedrijf DS Smith op rijden, maar kon door het stilstaande verkeer in de andere richting de motorrijder niet zien die op het fietspad reed. Het kwam tot een aanrijding en de bromfietser werd met pijn aan het been overgebracht naar het ziekenhuis.





(WSG/VDS)