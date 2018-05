Brokstukken viaduct: situatie onder controle 29 mei 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft gisteren een inspectie uitgevoerd aan het E17-viaduct in Gentbrugge, naar aanleiding van meldingen over brokstukken op het fietspad. De controle heeft uitgewezen dat de brokstukken afkomstig zijn van een sierpaneel aan de zijkant van de brug. Een team van de bruginspectie heeft met behulp van een hoogtewerker de mogelijks nog loszittende delen direct verwijderd. Hierdoor is het risico voor vallende brokstukken geweken. Het Agentschap laat weten de situatie nauwkeurig te blijven opvolgen, en maatregelen te nemen waar nodig. (VDS)