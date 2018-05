Brokstukken vallen van E17-viaduct 28 mei 2018

Van het viaduct van de E17 boven Gentbrugge zijn brokstukken naar beneden gevallen. "Een gekend probleem dat maar blijft gebeuren", zegt Frederik Van Nespen. Hij reed zondag op de Land van Rodelaan toen hij op het fietspad onder het E17-viaduct brokstukken vond. Hij deelde foto's van de brokstukken op Viaduk Kaduk. Dat is een bewonersgroep die via Facebook oplossingen zoekt voor geluids- en fijnstofproblemen rond het viaduct in Gentbrugge en Ledeberg. "Ze waren vuistdik, maar toen het afbrak, moet het een arm lang groot geweest zijn", zegt hij. Frederik woont in de buurt en rijdt meermaals voorbij. "Vaak met mijn twee kinderen erbij. Het gevaar bestaat dat er hierdoor iemand gewond geraakt." Al is het geen alleenstaand geval. "Vorige week zagen buurtbewoners er ook brokstukken liggen. Het is onbegrijpelijk dat ze er niets aan doen."





Het bijna 50 jaar oude viaduct van Gentbrugge ondergaat pas in 2020 een grondige renovatie. "Voor de veiligheid kunnen ze toch niet zolang meer wachten. Kunnen ze geen net hangen?", vraagt Frederik zich af.





Politici en buurtbewoners stellen voor om het verkeer via de R4 om te leiden. Bij onveilige gebouwen of instortingsgevaar kan de stadsarchitect wel ter plaatse komen om te zien hoe de plek terug veiliger kan worden voor het verkeer, samen met de brandweer





