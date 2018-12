Brokstuk verbrijzelt dakraam van lijnbus onder E17-viaduct: “Risicozones worden ontruimd” Erik De Troyer HA

19 december 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving 42 Gent De stelplaats van De Lijn en de park-and-ride onder het E17-viaduct in Gentbrugge worden “zo snel mogelijk uit gebruik genomen”. Dat besliste het Agentschap Wegen en Verkeer deze namiddag nadat vanochtend een vuistdik stuk beton van het viaduct viel, door het dakraam van een bus van De Lijn. “De veiligheid primeert”, zegt Sylvie Syryn, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Heel wat bussen van De Lijn worden elke nacht onder het viaduct geparkeerd. De voorbije maanden waren er tal van meldingen van brokstukken die naar beneden vielen. Daarom liet het Agentschap Wegen en Verkeer de brug ‘aftikken’. Er werden zelfs netten opgehangen op de plaatsen met het grootste risico. Maar er blijven maar stukken vallen van het vijftig jaar oude bouwwerk.

Ook vanochtend kwam een brokstuk naar beneden. Daarbij werd het dakraam van een bus van De Lijn verbrijzeld. De chauffeur, die net de stelplaats wilde verlaten, raakte niet gewond. Op de bus zaten geen passagiers.



“Zo’n dakraam is stevig materiaal, dus het moet een aanzienlijk stuk beton zijn geweest”, zegt Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke (sp.a), die foto’s van de schade aan de bus verspreidde via sociale media.



De fiets- en voetpaden onder het E17-viaduct van #gentbrugge zijn levensgevaarlijk. Zoveel is duidelijk nadat een stuk beton door het dak van een bus van @delijn is gevallen. @BenWeyts en @wegenenverkeer moeten dringende maatregelen nemen. pic.twitter.com/kOzxb3ywWj Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Overleg

Sylvie Syryn, woordvoerster van het AWV Oost-Vlaanderen, bevestigt het incident. Ze laat weten dat de stelplaats en park-and-ride onder de brug zo snel mogelijk afgesloten worden. Dat is beslist na overleg met De Lijn, de stad Gent en de lokale politie.

“De veiligheid is voor alle partijen het belangrijkste. Alle zones van De Lijn en de park-and-ride onder het viaduct worden vrijgemaakt”, zegt Syryn. “Voor de onderdoorgangen gaan we bekijken waar het veilig kan en waar er dingen moeten worden afgesloten, vooral voetpaden en fietspaden. Het is niet nodig om alles af te sluiten, want de betonschade is vooral ter hoogte van de betonpijlers, die niet op de weg staan.”

De timing van de ontruiming onder het viaduct is nog niet duidelijk. “We gaan nu samenzitten met kleine werkgroepen, om te kijken waar er onder meer omleidingen en afsluitingen moeten komen. De ontruiming zal nog niet voor volgende week zijn, maar het zal wel op korte termijn gebeuren”, aldus nog Syryn.

Totale renovatie

Een volledige renovatie van het viaduct staat in 2020 en 2021 gepland. Een zone van 1,6 kilometer zal dan grondig worden aangepakt. Daarbij zal zowel de stabiliteit als het wegdek worden aangepakt. “Tot dan houden wij het viaduct zeer goed in de gaten om te voorkomen dat situaties zoals vanochtend gebeuren”, klinkt het bij het AWV.

Veiligheidsnetten

“Het ongeval gebeurde net toen de chauffeur wou vertrekken van de stelplaats”, zegt Hans Verbeeck van actiecomité Viadukaduk. “Gelukkig kwam de chauffeur er met de schrik vanaf.”

“Enkele weken geleden heeft het AWV nog maar netten gehangen op de plek waar de laatste keer brokstukken naar beneden kwamen. Maar die netten zijn maar een paar meter breed en het viaduct anderhalve kilometer lang. De brandweer is inmiddels ter plaatse geweest om met een hoogtewerker de toestand te controleren. Er vielen meteen nog brokstukken naar beneden.”

Grondige inspectie

In januari staat er een grondige inspectie gepland door het AWV van het volledige viaduct. Die zal een maand in beslag nemen. “Ons actiecomité is opgericht om de hinder zoals geluidsoverlast aan te klagen. We vrezen dat de toestand van het viaduct zoals het er nu bijligt die geluidsoverlast wat naar de tweede plaats zullen duwen. Er is ons beloofd dat er grote inspanningen zullen gebeuren om de geluidsoverlast van het viaduct in te perken tijdens de renovatie van 2020 en 2021. We hopen dat de budgetten daarvoor niet opgeslorpt worden door de stabiliteitswerken.”

Joris Vandenbroucke (sp.a) is allerminst onder de indruk van het antwoord van het AWV. “Dat ze het viaduct in de gaten houden, zegt AWV nu al jaren. Ze beseffen de ernst van de situatie niet en het is overduidelijk dat ze de toestand niet onder controle hebben.”