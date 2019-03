Broers riskeren celstraf en fikse boetes voor verschillende diefstallen JDG

01 maart 2019

17u04 0 Gent Twee broers, één uit Charleroi (48) en één uit Beersel (40), riskeren een celstraf met uitstel en fikse boetes voor verschillende winkeldiefstallen in het Gentse. Opvallend: de oudste geeft maar één van de diefstallen toe, de jongste vraagt vrijspraak.

Een medewerker van de MediaMarkt in Gent had de politie ingelicht toen de mannen zich verdacht gedroegen. De politie kwam ter plaatse, en trof in de wagen van de oudste broer goederen aan uit omliggende winkels. Er werd ook een sterke magneet gevonden waar je onder andere beveiligingslabels van kleren mee kan verwijderen.

De oudste broer gaf toe dat hij twee bidons heeft ontvreemd uit de doe-het-zelfzaak Brico, maar ontkent dat de andere goederen gestolen zijn. De winkels waar die goederen vandaan kwamen, stelden nochtans dat die goederen die bewuste dag plots ontbraken uit het inventaris. Dat de broers iets wouden stelen uit de MediaMarkt, ontkennen de twee bovendien stellig.“Ze waren van plan iets te kopen, maar hadden niet door dat er zo’n zwaar prijskaartje aan vast hing. De winkelier heeft dat geïnterpreteerd als verdacht gedrag”, klinkt het bij beide advocaten.

De jongste van de twee stelt op zijn beurt dat hij die dag naar Gent was afgezakt om zijn broer te vergezellen. Hij wist naar eigen zeggen niet dat zijn broer in de Brico iets had gestolen. Zijn advocaat pleitte dan ook de vrijspraak. Voor de 48-jarige man vraagt het parket een celstraf met probatie-uitstel van 1 jaar en een boete van 800 euro. Zijn jongere broer riskeert 6 maanden celstraf met probatie-uitstel en een boete van 400 euro.