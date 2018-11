Broer en zus openen eerste havermoutbar van het land in Nederkouter Op menukaart van nieuwe zaak prijken zelfs ‘Gentse waterzoats’ Yannick De Spiegeleir

16 november 2018

17u17 2 Gent Gent heeft er een culinair unicum bij. In de Nederkouter opende vrijdag ‘Oats Day Long’: de eerste havermoutbar van ons land. Naast een klassieker met granola en honing kan je er ook proeven van hartige havermoutgerechten met geitenkaas of kip.

De hype rond havermout is niet nieuw, maar een volwaardige bar in het teken van het hippe ‘superfood’ is dat wel. Bovendien kan je bij Oats Day Long zowel ontbijten met een zoete havermoutbowl als ’s middags aanschuiven voor een hartige lunch zoals de ‘Gentse waterzoats’ of ‘Tom Kha K’oats’: een variant op een klassieker uit de Thaise keuken.

De gezichten achter het originele concept zijn de 23-jarige Anse Vanmassenhove en haar broer Ewout (26). Anse studeerde de afgelopen jaren sportmanagement aan de universiteit van Gent. “Ik heb altijd veel aandacht gehad voor gezonde voeding. Daarom at ik zelf al geregeld havermout.”

Vorig jaar studeerde de jonge onderneemster via Erasmus in Noorwegen en daar kwam ze op het idee om havermout op te waarderen als gerecht. Zo kwam ze uiteindelijk op het idee om samen met haar broer een havermoutbar op te starten in hartje Gent. “In Europese steden als Kopenhagen en Berlijn zijn er al verschillende, maar in de Benelux zijn we de eerste”, zegt Ewout. “We zijn zelfs naar de eerste havermoutbar van de wereld in New York afgereisd om inspiratie op te doen.”

Toegegeven het is even wennen aan de gedachte om havermout te combineren met hartige ingrediënten als kip of geitenkaas, maar wij proefden zelf van de ‘Tom Kha K’oats’ en die smaakte heerlijk. “In andere landen zijn hartige havermoutgerechten al langer ingeburgerd. Bij ons wordt havermout nog vaak geassocieerd met zoet, maar dat komt door de ingrediënten die we er gewoonlijk aan toevoegen.” Bovendien is je honger al met een kleine portie gestild. “Havermout bestaat uit trage koolhydraten. Van rijst of pasta zal je veel grotere hoeveelheden moeten eten om voldaan te zijn en je zal sneller weer honger hebben”, legt Anse uit.

Werkelijk alles in de zaak staat in het teken van havermout. Zo maken ze enkel gebruik van havermelk in hun bereidingen en kan je er verschillende biertjes verkrijgen op basis van haver.

Oats Day Long is open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 8 tot 18 uur. Elke eerste zondag van de maand kan je er genieten van een brunch. Je kan de gerechten ter plaatse opeten of afhalen en in de toekomst zullen ze ook geleverd worden.