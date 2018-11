Brigitte Macron verkent stiekem Gent en proeft cuberdons Sabine Van Damme & Erik De Troyer

19 november 2018

18u24 0 Gent Terwijl haar man een officieel bezoek in het stadhuis afwerkte samen met Koning Filip, glipte Brigitte Macron uit het stadhuis weg om de stad te bezoeken.

De draconische veiligheidsmaatregelen liet ze aan zich voorbij gaan, al had ze toch enkele politiemensen mee in haar kielzog. Macron liet zich naar de Sint-Michielshelling brengen, waar ze uitstapte en een stevig stuk te voet doorheen de stad wandelde. Van de Sint-Michielshelling ging het over de Graslei richting Groentenmarkt, waar ze even bleef staan aan de hoedenwinkel. Uiteraard zag de gewiekste neuzenverkoper Carl zijn kans schoon om haar een zakje neuzekes aan te bieden, in de Franse kleuren dan nog. Brigitte Macron aanvaardde die, maar moest wel aan haar begeleiders vragen wat dat juist was. Cuberdons dus.

Op haar hoge hakken zette ze er stevig de pas in richting Gravensteen, wat ze van buitenaf bewonderde, om dan via de Zeugsteeg een glimp van het Patershol op te vangen. Ze liep dan over de Zuivelbrug en de Vrijdagmarkt via de Belfortstraat terug naar het stadhuis, waar ze in de auto stapte en richting Brussel vertrok.