Brein centraal tijdens Dag van de Zorg in UZ Gent Didier Verbaere

17 maart 2019

16u25 0 Gent Het UZ in Gent kreeg zondag zo'n drieduizend bezoekers over de vloer tijdens de Dag van de Zorg. Bezoekers konden er kennis maken met ‘Ons fascinerend brein’.

Het UZ Gent zette op een interactief parcours de menselijke hersenen in de kijker met workshops, wetenschappelijke info en spelletjes voor de kinderen. Ook de operatiekwartieren op de diensten Neurochirgurgie zetten de deuren openen. Daar kon je zien hoe de hedendaagse hersenchirurgie te werk gaat. Je kon er ook een MRI-onderzoek live volgen en andere afdelingen bezoeken. Het was erg druk in het UZ. “We schatten dat we vandaag zo’n drieduizend bezoekers over de vloer kregen”, zegt Karlien Wouters, persverantwoordelijke van het UZ. Ook andere zorginstellingen in de regio zetten zondag de deuren open voor het publiek. In Sint-Lodewijk in Wetteren werd de 150ste verjaardag van het centrum voor kinderen met een motorische beperkingen gevierd met een fototentoonstelling.