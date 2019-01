Brandweerzone Centrum schenkt 80 matrassen aan vzw Vrienden van Cuba Jeffrey Dujardin

09 januari 2019

18u54 1 Gent De brandweermannen van brandweerzone Centrum hebben 80 matrassen geschonken aan vzw Vrienden van Cuba. Ze krijgen nu een tweede leven in een bejaardenhome en een kinderziekenhuis in Santiago de Cuba, de tweede grootste stad van Cuba. “We zijn nu eenmaal hulpverleners”, zegt woordvoerder Björn Bryon.

“We doen dat vaak, ons oud materiaal aan een goed doel schenken. Er zijn altijd vzw’s die zo’n zaken kunnen gebruiken.” In totaal schonk de brandweer 80 matrassen waar de brandweermannen op konden rusten. “We krijgen vaak de vraag: Is er op geslapen? Maar een brandweerman die slaapt niet, die rust”, zegt Bryon. “Een brandweerman moet binnen de twee minuten klaarstaan als er een oproep binnenkomt, dus we moeten scherp blijven.” Binnenkort zal de brandweer ook een deel van hun helmen en pakken schenken aan het goede doel, “Er is een brandweerkorps in Roemenië dat ons materiaal goed zal kunnen gebruiken.”