Brandweerinterventie legt tramverkeer even stil 24 mei 2018

De brandweer verwijderde gisterenmiddag ter hoogte van het Gravensteen in Gent pleisterwerk en een dakgoot aan de Kasteel Market nadat het dreigde naar beneden te vallen.





Een paar stukken van het pleisterwerk vielen van de gevel af, waarna de buren de hulpdiensten verwittigden. Gelukkig werd niemand geraakt door de vallende brokstukken. De brandweer was snel ter plaatse en stelde vast dat behalve een deel van de gevel ook de dakgoot dreigde los te komen. Daarom haalden ze die gecontroleerd naar beneden.





De interventie in het historische centrum van Gent veroorzaakte hinder voor het tramverkeer omdat de brandweerwagens de sporen even versperden. Trams stonden daardoor aan te schuiven tot ter hoogte van de Kouter. (WSG)