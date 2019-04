Brandweer zet zich in voor kankeronderzoek tijdens Levensloop Wouter Spillebeen

12 april 2019

11u50 0 Gent Wie op de Levensloop in de Blaarmeersen op 27 en 28 april brandweermedewerkers van Zone Centrum met een brandslang ziet lopen: Geen paniek! Er woedt geen brand langs het parcours, de spuitgasten lopen mee voor het goede doel.

Brandweer Zone Centrum haalt dit jaar alles uit de kast om tijdens de Levensloop de Stinchting tegen Kanker te steunen. 24 uur lang zullen brandweermannen en -vrouwen en administratieve medewerkers elkaar afwisselen om rondjes te lopen rond de Blaarmeersen. “Vorig jaar hadden we een vijftigtal deelnemers. We mikken dit jaar op hetzelfde”, duidt woordvoerster Alisa Coessens.

“De ploegen identificeren zich altijd op een speciale manier”, gaat Coessens verder. “Onze brandweermedewerkers zullen lopen met een oude lans die we nog in een speciaal kleur zullen verven. Zo zullen we zeker herkenbaar zijn.” Zonecommandant Wim Van Zele zal de aftrap geven samen met directeur Dispatch & ICT Sam Gydé, die onder andere al een paar keer deelnam aan de Ironman in Hawaii.

Workouts en mosterd

De deelnemers hebben elk tien euro betaald om mee te lopen en sponsors spekken de pot, maar daar blijft de brandweerzone niet bij. “Sinds januari hebben we een rekruut in dienst die workouts zal organiseren”, klinkt het. “Iedereen in de Blaarmeersen kan voor een vrije bijdrage meedoen aan een Firefightertraining.” Zaterdag kunnen kinderen om 16 uur mee trainen en voor volwassenen staan de workouts gepland op zaterdag om 17 uur en op zondag om 10 uur.

Daarnaast verkoopt de brandweerzone momenteel mosterd van Tierenteyn voor vijf euro per twee potjes en zullen de brandweerlui nog verschillende zaken verkopen op hun standje op de Levensloop. “Al het geld gaat rechtstreeks naar het kankeronderzoek van de Stichting tegen Kanker.”