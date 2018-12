Brandweer vraagt om geen vuurwerk af te steken tijdens oudjaar Jeroen Desmecht

19 december 2018

13u29 0 Gent Brandweerzone Centrum vraagt aan de inwoners om tijdens oudjaar geen vuurwerk af te steken, maar te kijken naar het officiële vuurwerk van de stads- en gemeentebesturen. Volgens cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels de voorbij twee jaar bijna verdubbeld. De oproep is een initiatief van de Vlaamse brandweer.

In 2018 waren er 87 ongevallen met lichamelijke letsels tot gevolg door vuurwerk. Twee jaar geleden, in 2016, waren dat er 48. Verder is ook het aantal slachtoffers jonger dan 16 jaar verdrievoudigd, van 4 in 2016 naar 13 in 2018. “Naast feestvierders die zelf het vuurwerk ontsteken, lopen ook kinderen, reinigingsdiensten van de gemeente en voorbijgangers gevaar”, zegt de brandweer. “Ook restafval van niet-ontploft vuurwerk kan uren later nog steeds ernstige verwondingen met blijvende letsels en littekens veroorzaken.”

Verwondingen aan de ogen en gezicht

Ook het aantal slachtoffers dat geopereerd moet worden na een ongeval met vuurwerk is verdubbeld. In de meeste gevallen gaat het om een operatie aan de ogen, die ook het vaakst gewond raken na een ongeval met vuurwerk. Ook verwondingen aan het gezicht en de handen komen vaak voor. Verder kan vuurwerk ook brand veroorzaken. “Wanneer vuurwerk op brandbaar materiaal terechtkomt, kan het een heel huis in lichterlaaie zetten”, weet zonecommandant Wim Van Zele. “Ook wensballonnen kunnen brand veroorzaken en raden we af.”