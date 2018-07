Brandweer sproeit Baudelo (maar dat helpt niet echt) 20 juli 2018

De brandweer heeft het Baudelopark gisteren in de vooravond nat gesproeid. Dat deden ze omdat het park door de aanhoudende droogte er extreem stoffig bij ligt. Door al het volk dat voorbij wandelt, waait er constant stof op, wat vervelend is voor wie drankjes en hapjes verorbert in het park. Bovendien gaf de fijnstofmeter die permanent in het park staat opgesteld alarmerende waarden aan. Het is dan ook op vraag van de FOD Volksgezondheid dat de brandweer het wandelpad nat kwam sproeien. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Letterlijk twee minuten later was het pad al weer droog. Maar het is de intentie die telt, natuurlijk. (VDS)