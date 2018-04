Brandweer redt gewond vosje uit afrastering 25 april 2018

02u28 0

De mens en de natuur: het hoeven niet altijd droevige verhalen te zijn die ons ter ore komen.





Enkele pompiers van de brandweerzone Centrum hebben maandag immers een vosje kunnen redden in het Leeuwenhof, een natuurgebied naast de R4 in Drongen. Het onfortuinlijke beestje raakte met zijn achterpoten gekneld in schapendraad toen hij door de afrastering probeerde te kruipen.





Verwondingen

Gelukkig zag een dierenvriend op tijd het sukkelende vosje en verwittigde de hulpdiensten. Het dier liep door zijn actie wel enkele verwondingen op aan de achterpoten en is overgebracht naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Merelbeke. Daar kan de vos herstellen, zodat hij of zij op termijn weer kan uitgezet worden in de vrije natuur. En maar hopen dat de vos in de toekomst wegblijft van gevaarlijke schapendraad.





(JEW)