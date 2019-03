Brandweer opgeroepen voor knal van kapot springende bakplaat Wouter Spillebeen

11 maart 2019

15u05 0 Gent Even was er paniek aan het Sint-Baafsplein in Gent toen bewoners van een appartement maandagmiddag dachten dat ze een ontploffing hoorden. Uiteindelijk bleek het geluid gewoon een glazen schotel te zijn die kapot sprong door de warmte in de oven.

De bewoners schrokken van de knal en verwittigden de brandweer, die met verschillende wagens ter plaatse kwam. De brandweer kwam snel tot de conclusie dat er niets aan de hand was en de interventie was even snel weer afgelopen.

Er was namelijk geen sprake van een ontploffing, zoals de bewoners dachten. De oven in het appartement was zonder dat ze het wisten aan blijven staan en een glazen bakplaat die erin stond, sprong kapot door de hitte. “Uiteindelijk was er dus niet veel aan de hand”, klinkt het bij de brandweer.