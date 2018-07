Brandweer moet kampvuur blussen in Parkbos 02 juli 2018

De Gentse brandweer is vrijdag uitgerukt voor een brandje in het Parkbos in Sint-Denijs-Westrem. Eerst was het een kampvuur, maar bij aankomst van de brandweermannen waren de vlammen al anderhalve meter opgeschoven in de humuslaag. Niemand raakte gewond. Door de wind en droogte zijn het momenteel brandgevoelige dagen. (OSG)