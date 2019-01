Brandweer krijgt vanaf mei bijstand van drone Sabine Van Damme

28 januari 2019

18u18 1 Gent De brandweer krijgt bijstand van een drone, die snel ter plaatse kan gaan om de ernst van de situatie in te schatten. Dat antwoordde de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) op een vraag van gemeenteraadslid Anne Schiettekatte (sp.a).

“Een drone sturen naar een plaats waar een brand gemeld wordt en die dan beelden laten doorsturen, kan cruciale info opleveren voor de voorbereidingen van de brandweerploegen”, stelt Schiettekatte. “Als blijkt dat er mensen op een balkon van een brandend flatgebouw staan, kan de ladderwagen in gereedheid gebracht worden. Er was aangekondigd dat een aantal grote brandweerkorpsen in het proefproject zou stappen. Doet Gent ook mee?”

Burgemeester De Clercq antwoordt bevestigend. “Drones hebben een netwerk nodig dat 50 tot 100 meter boven de grond instructies geeft aan het toestel. Het bedrijf Citymesh, gespecialiseerd in wifi-netwerken en in ‘safety drones’, is aan het bekijken waar die punten kunnen komen. In maart en april voeren we tests uit boven onbewoond gebied. Vanaf mei wordt de drone effectief ingezet, afwisselend een week in Gent, Antwerpen en Kortrijk.”

Citymesh laat drones vliegen op 150 meter hoogte, zodat steeds een stabiele verbinding met de basis behouden blijft. De drone berekent op basis van gps-coördinaten die binnen komen via de noodcentrale en de weersomstandigheden de snelste route richting incident. De HD- en warmtecamera’s aan boord beginnen meteen met het versturen van livebeelden naar de kazerne en hulpdiensten die de drone volgen. Zo komen hulpdiensten voorbereid ter plaatse. Ze kennen de schaal van het incident en de risico’s. Ze kennen het aantal slachtoffers en welke andere obstakels hen nog te wachten staan.

“In Brandweerzone Centrum zal de drone zijn thuisbasis krijgen in de hoofdkazerne in de Roggestraat, omdat daar altijd iemand aanwezig is. De drone zal automatisch vliegen naar de coördinaten die door de 100 of de 112 worden doorgegeven. Bij City Mesh zal altijd iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen mocht er toch iets fout lopen. Er zijn allerlei veiligheidsvoorzieningen in het toestel ingebouwd. De testperiode loopt van mei tot oktober, enkel in de week. Daarna volgt een evaluatie.”