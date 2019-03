Brandweer krijgt op twee dagen even veel meldingen als op vier ‘normale’ weken Sam Ooghe

12 maart 2019

16u11 0 Gent De brandweer van de zone Centrum heeft sinds zondag net geen 2.000 meldingen binnengekregen voor stormschade. Dat zijn even veel meldingen als op vier 'normale’ weken voor de brandweer.

Bijna 2.000 meldingen op 48 uur. Dat komt neer op meer dan één melding per twee minuten, dag en nacht, twee dagen lang. Het toont nog maar eens aan dat het de voorbije dagen alle hens aan dek was. Vooral zondag werden ook massaal vrijwilligers ingezet, die op in het weekend gelukkig vaker beschikbaar zijn.

Op dinsdag werden de laatste honderd interventies al afgewerkt. Al zit het er wellicht nog niet volledig op, want ook dinsdagavond- en nacht worden zware rukwinden voorspeld. De brandweer vraagt met aandrang om voor niet-dringende interventies melding te doen bij het e-loket, en dus niet via het noodnummer 112. Deze interventies zijn, gezien het noodweer, volledig gratis.