Brandweer herdenkt verloren collega tijdens opendeur 25 juni 2018

02u29 0

De brandweerpost Waarschoot van de hulpverleningszone Meetjesland opende zondag z'n deuren voor het grote publiek. Er waren verschillende demo's. Zo toonde de brandweer hoe je op een veilige manier een brandende frietketel dooft. Daarnaast gaven de pompiers ze een demonstratie hoe ze een geknelde persoon uit een voertuig bevrijden. En konden de allerkleinsten zich amuseren op het springkasteel, mee rondrijden met de brandweerwagen en prijzen winnen bij een kleurwedstrijd. Naast alle feestvreugde was er ook plaats voor herdenking voor hun verloren collega Glenn (30), vrijwilliger bij Post Waarschoot en Gents beroepsbrandweerman. "Een harde klap voor het korps", zegt diensthoofd Karl Verstockt. Glenn ging zeven jaar geleden in dienst bij de Gentse brandweerzone Centrum en was vrijwilliger in Waarschoot, waar Glenns vader ook brandweerman is. "We hebben rouwbanden rond onze arm en rouwlintjes rond onze wagens gedaan voor Glenn op deze opendeurdag", zegt Karl. Glenn kwam om het leven in de omgeviging van Monte Perdido in de Spaanse Pyreneeën. Hij kwam ten val tijdens een wandeling door de sneeuw op zo'n 3.000 meter hoogte. "Het verlies doet enorm veel pijn, we hebben voor de opendeurdag nog een minuut stilte gehouden. Glenn ademde brandweer, een man vol levensvreugde. We hebben dan ook een hoekje opgemaakt voor hem met een rouwregister." (DJG)