Brandoefening bij AZ Jan Palfijn Spectaculaire beelden, maar niks aan de hand Sabine Van Damme

19 februari 2019

12u18 0 Gent Nee, er is niks ernstigs aan de hand in het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. De brandweer was er deze voormiddag massaal aanwezig, maar dat was voor een oefening. Het leverde wel spectaculaire beelden op.

“De brandoefening kadert in het noodplanningsbeleid van het ziekenhuis en vond plaats in een ruimte zonder patiëntenn zodat de normale werking van het ziekenhuis niet verstoord werd”, klinkt het bij AZ Jan Palfijn. “Aan de oefening namen verschillende diensten deel. Het doel was uiteraard om het interne noodplan van het AZ Jan Palfijn grondig testen. De communicatie tussen de verschillende actoren is bij een incident of ramp van cruciaal belang, en wordt na deze brandoefening ruim geëvalueerd.”

Vooraf werd een realistisch rampscenario uitgewerkt. Rampenbestrijding oefenen is de ideale manier om na te gaan of het noodplan effectief werkt. De coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten en de samenwerking met externe partners worden dankzij dit soort oefeningen nog beter op elkaar afgestemd. Bestuurder-directeur Ann Wynant zegt: “Oefeningen zoals deze trainen de deelnemers in het beter vertrouwd geraken met de noodprocedures. Uiteindelijke doelstelling is dat alle betrokkenen door frequent te oefenen een zekere routine verwerven, waardoor vlotter en adequater kan opgetreden worden bij een echte noodsituatie.”