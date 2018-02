Brandje in crèche in aanbouw 17 februari 2018

02u50 0

Op de Bevrijdingslaan in Gent is gisterenmiddag rond 13 uur een brandje uitgebroken in een crèche in aanbouw. Er waren dus geen kinderen aanwezig. De arbeiders waren aan het werk aan een airco op het dak aan de achterkant van het gebouw toen brand uitbrak. De installatie vatte vuur. De brandweer kwam ter plaatse, de schade bleef beperkt tot de koelinstallatie en het isolatiemateriaal. Er vielen geen gewonden. (DJG)