Brandende kaars zorgt voor evacuatie in Molenaarsstraat Jeffrey Dujardin

03 januari 2019

17u20 0

De brandweer van brandweerzone Centrum moest donderdag rond 13 uur uitrukken naar de Molenaarsstraat in Gent, waar rook te zien was. Er was rookontwikkeling in een serviceflat, waardoor het gebouw kortstondig ontruimd werd. De rook bleek afkomstig te zijn van een kaars die op de kast stond, na ventilatie kon iedereen terug hun woning in.