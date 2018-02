Brand verwoest beschermde trappentoren 14 februari 2018

02u59 0 Gent In Gentbrugge is dinsdagavond rond 19 uur brand uitgebroken in een trappentoren in het Rattendalepark.

De brandhaard bevond zich helemaal bovenaan de toren, wat het blussen erg bemoeilijkte.





De trappentoren, die in een voormalig kasteeldomein staat, maakte vroeger deel uit van het Villain-kasteel. Sinds 1980 is de site beschermd wegens zijn grote historische waarde. De constructie is meer dan 400 jaar oud.





Diepbedroefd

De buurtbewoners zijn diepbedroefd om het verlies van hun 'torentje'. "Het is triestig. De toren stond al vol graffiti en nu dit." Karlijn Deene, gemeenteraadslid in Gent (N-VA) kent het torentje goed.





"Een enorm verlies", zegt ze. "Ik heb al enkele jaren geleden bij de gemeenteraad de toestand van de toren in vraag gesteld.





Verwaarloosd

De toren stond er compleet verwaarloosd bij - de deur was opgebroken, de trap gedeeltelijk vernield, lelijke graffiti aan binnen- en buitenzijde.





Kortom: een treurig zicht. Ik vroeg toen voor een betere, sterkere afsluiting en vroeg ook of restauratie mogelijk was. En dan gebeurt dit", aldus Karlijn.





De oorzaak van de brand is nog niet gekend, maar wordt momenteel onderzocht door het parket.





Geblust

Rond 19.40 uur was de brand grotendeels geblust. Wat er verder met de toren zal gebeuren, was bij het ter perse gaan nog niet geweten.





(JEW/DJG)