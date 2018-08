Brand schrikt Blaarmeersen op CONCIËRGEWONING VERWOEST, ZOON UITBATERS BEVANGEN DOOR ROOK JEFFREY DUJARDIN EN SABINE VAN DAMME

03 augustus 2018

02u48 0 Gent De conciërgewoning aan de overdekte tennishal op het recreatiedomein Blaarmeersen is gisteren volledig verwoest bij een brand. De zwarte rookpluim was van ver te zien, waardoor strandgangers opgeschrikt werden. "We zijn letterlijk alles kwijt", zegt Veerle Verheye, uitbaatster van 'The Smash'.

De uitslaande brand ontstond rond 14.30 uur in de conciërgewoning. Bewoners Veerle en Filip zagen alles voor hun ogen gebeuren. "In amper tien minuten werd alles verwoest", zeggen de uitbaters van cafetaria The Smash. "We zijn alles kwijt, het is verschrikkelijk. Er valt niks meer te redden." Hun zoon kon nog net op tijd ontsnappen uit de brandende woning, maar werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. "Hij is oké, dat is het belangrijkste. Onze twee katjes hebben de brand helaas niet overleefd."





De rest van de tennishal kon op tijd geëvacueerd worden. Van de aanwezige sporters en het personeel raakte niemand gewond.





De familie is wel zijn woning kwijt. "Het is onbewoonbaar verklaard. Onze woning en de cafetaria hebben veel schade opgelopen door de rook en het bluswater", zegt Veerle. "Gelukkig hebben we vrienden die ons bijstaan. We kunnen de nacht bij hen doorbrengen. We gaan nu eerst even bekomen en het proberen te verwerken." De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vermoedelijk gaat het om een accidentele brand. Er was even sprake van een ontploffing in de technische ruimte, maar dat werd ontkracht door de Gentse politie. "De rook en vlammen waren zo hevig doordat materiaal op het terras vuur vatte", zegt politiewoordvoerder Valentine Van Den Bogaerde.





Sportkampen

Even heerste er ongerustheid bij veel ouders. Op de Blaarmeersen zijn verschillende sportkampen bezig, maar de politie kon hen geruststellen. "De ruimtes waar de kinderen zich begeven, liggen in een ander gebouw, zij zijn nooit in gevaar geweest."





"Dit voorval zal geen invloed hebben op de sportkampen van de Sportdienst Stad Gent en zullen normaal doorgaan", klinkt het bij de stad. "Wel zal er morgen (vandaag, red) nog niet getennist kunnen worden. Alle reservaties zijn geannuleerd."





Dikke zwarte rookpluim

Het vuur ging gepaard met een dikke zwarte rookpluim waardoor vele strandgangers aan de Blaarmeersen opgeschrikt werden. De rook was van ver te zien. Er werd een tijdelijke veiligheidszone ingesteld zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. De brandweer had rond 15.30 uur het vuur onder controle en begon met het verluchten van het gebouw.





"Ik werd misselijk toen ik die grote vlammen en rook zag", zegt een oudere dame die voor de uitbaters werkt. "Het enige dat ik hoopte was dat er niemand gewond was."