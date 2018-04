Brand in psychiatrisch centrum 16 april 2018

02u34 0

In het forensisch psychiatrisch centrum in de Hurstweg in Gent is zaterdagnamiddag rond 14.40 uur brand uitgebroken in een kamer. Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig onduidelijk. De brandweer had de beginnende brand snel onder controle. Niemand moest geëvacueerd worden. (JEW)