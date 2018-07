Brand in psychiatrie snel geblust 10 juli 2018

In de psychiatrische instelling Karus in Sint-Denijs-Westrem is zondagavond rond 18.45 uur brand uitgebroken. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar hoefde uiteindelijk niks te doen. Het personeel van de instelling had de beginnende brand zelf heel snel geblust. Er hoefde dan ook niemand geëvacueerd te worden. (JEW)