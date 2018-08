Brand in flat na kortsluiting diepvriezer 13 augustus 2018

In de Voorhavenlaan in Gent is in de nacht van zaterdag op zondag iets na middernacht een brand ontstaan in een appartement op de vierde verdieping. Vermoedelijk ligt een kortsluiting in de diepvriezer aan de oorzaak. De bewoners van het appartement konden tijdig naar buiten, waardoor ze niet gewond raakten. De brandweer kreeg het vuur vlot onder controle. Het appartement liep rookschade op, maar blijft bewoonbaar. (WSG)