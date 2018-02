Brand in de haven van Gent 07 februari 2018

02u40 0

Bij een kleine brand in de Energiestraat is zondagochtend om 11 uur rookontwikkeling ontstaan nadat een transportinstallatie vuur vatte bij Gent Coal, aan de Gentse haven. "Er ontstond rookontwikkeling ter hoogte van een transportband waar houtpellets van een schip naar een loods vervoerd werden. Na een klein uurtje was alles geblust en was het brandgevaar geweken", zegt de woordvoerder van Brandweer Centrum. (DJG)