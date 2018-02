Brand garagebox geen kwaad opzet 16 februari 2018

De brand die woensdagavond woedde in een garagebox in de Krijgsgasthuisstraat, werd niet aangestoken. Dat is de conclusie van de branddeskundige van het Gentse parket. De brand ontstond in de motorkap van de BMW die in de garagebox geparkeerd stond. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de box. Daarbij kwam ook asbest vrij. Buurtbewoners konden daardoor 's ochtends niet bij hun auto. De milieudienst kwam gisteren ter plaatse om de de zone weer veilig te maken. De garages zijn opnieuw vrijgegeven. (OSG)