Brand café De Ton aangestoken 30 januari 2018

Er zijn sterke aanwijzingen dat de brand die vrijdagnacht woedde in café De Ton, aangestoken werd. Dat is de conclusie van een branddeskundige van het Gentse parket. Het café staat sinds kort leeg. Vrijdagnacht ontstond brand aan een oude cafézetel. Op het moment van de feiten was niemand aanwezig in het pand, maar een drietal buurtbewoners werd wel overgebracht naar het ziekenhuis na klachten door de rookontwikkeling. (OSG)