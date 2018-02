Brand aan vuilniszak op overloop 27 februari 2018

02u45 0

In een appartementsgebouw in de Drongenstationstraat in Drongen is in de nacht van zondag op maandag een kleine brand uitgebroken aan een vuilniszak op de overloop tussen twee appartementen. Toen de brandweer aankwam, bleek de brand al grotendeels geblust. De bovenste verdiepingen van het gebouw moesten even verlucht worden omdat er wat rook hing. Een vrouw werd gecontroleerd op rookinhalatie, maar zij bleek niet gewond te zijn. De oorzaak is nog niet duidelijk. (WSG)