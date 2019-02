Bradley Wiggins komt morgen naar Gent voor startschot van wielerseizoen Sam Ooghe

09u35 0 Gent Niemand minder dan olympisch kampioen en Tour de France-winnaar Bradley Wiggins komt morgen in Gent het startschot geven van het Vlaamse wielerseizoen.

Officieel begint het seizoen pas zaterdag, met de start van de Omloop aan het Citadelpark. Maar morgen volgt de officieuze opening, met het evenement ‘Bal Pedal’ in ‘t Kuipke. Daar zal wielerlegende Wiggins - ook nog steeds de werelduurrecordhouder - het feestje openen door op de rollen te rijden. Ook burgemeester Mathias De Clercq zal present tekenen. Later op de avond volgt een signeersessie met Wiggins.

Geboren in Gent

De Brit heeft ongetwijfeld goede herinneringen aan Gent, want in 2016 won hij er met landgenoot Mark Cavendish de Zesdaagse. Meer nog: Wiggins werd in 1980 zelfs geboren in onze stad. Tot zijn tweede woonde hij in een appartement in de Wondelgemstraat met zijn vader, die het in België probeerde te maken als pistier.