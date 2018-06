Braderie Publique steeds groter succes 07 juni 2018

De vierde editie van Braderie Publique - waarbij een hele hoop braderieën zijn samengevoegd tot twee grote evenementen - heeft steeds meer succes. De eerste helft van 2018 zit er al op, met de braderie in de zone rond de Koestraat, Brabantdam, Vlaanderenstraat en Walpoortstraat. Dat was een schot in de roos, zelfs ondanks de regenbuien op vrijdag. Zondag 3 juni was met 30.900 passanten de best scorende koopzondag van dit jaar. In totaal werden in de Braderiezone 108.000 unieke bezoekers geteld, zo meldt organisator PUUR Gent. Het is nu al uitkijken naar de tweede helft, in het weekend van 29 juni tot 1 juli. Dan is er Braderie Publique in de zone Veldstraat tot Dampoortstraat. (VDS)