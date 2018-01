Bracke en Sleurs: complete impasse OOK NATIONALE N-VA-TOP HEEFT GEEN PASKLARE OPLOSSING SABINE VAN DAMME

27 januari 2018

03u33 0 Gent De impasse tussen N-VA-lijsttrekker Elke Sleurs en 'schaduwkopman' Siegfried Bracke is compleet. Sleurs wil hem als voorlaatste op de lijst, Bracke wil - met steun van de nationale top én een deel van het Gentse bestuur - duwen. De nationale top bemiddelt al maandenlang.

Morgen, zondag, zal op nieuwjaarsreceptie in Gent over de lijstvorming vermoedelijk met geen woord gerept worden. In februari vorig jaar moest Siegfried Bracke zijn plek als Gents lijsttrekker afstaan aan Elke Sleurs, die toen haar post als staatssecretaris doorschoof. Bracke had in het kader van de Optima-commissie belachelijk slecht gecommuniceerd over zijn positie binnen Telenet, waar hij wel adviseur was, maar daarvoor geen kosten aanrekende. Maar de schijn van 'graaier' was gewekt en Bracke moest schuiven. Het leek een team te worden, Bracke en Sleurs, maar de realiteit ligt anders.





Elke Sleurs gunt Bracke enkel de voorlaatste plaats op de lijst. Voor haar is Helga Stevens de lijstduwer. Stevens is een krak in campagne voeren en haalt best wat stemmen binnen. Tot ze in 2014 verkozen werd tot Europees parlementslid zat ze in de Gentse gemeenteraad. Maar Siegfried Bracke is een naam. Hij heeft tegenstanders, maar zeker ook heel wat fans. En ook al is Sleurs dan lijsttrekker, Bracke blijft de sterke man binnen de gemeenteraad. Hij trok het Ghelamco-dossier naar zich toe. En hij eist de plek van lijstduwer op.





Maandenlang

Sinds de patstelling tussen Sleurs en Bracke publiek werd, weigert Sleurs nog met de pers te praten. Mathias Diependaele - N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement - is al maanden aan het bemiddelen tussen de twee. Maar ook ondervoorzitter Sander Loones en zelfs voorzitter Bart De Wever zelf hebben al uren tijd gestoken in de Gentse kwestie. Zelf de knoop doorhakken willen ze niet, maar het nationale bestuur vindt alvast dat Siegfried Bracke de lijst moet duwen. Dat Sleurs koppig blijft weigeren, wordt haar niet in dank afgenomen. Overleggen en compromissen sluiten, blijkt niet haar sterkste kant. Binnen de partij wordt steeds meer gemord, en bij de partijtop wordt zelfs openlijk gevraagd hoe lang ze de situatie in Gent nog zal laten verzieken. Het is duidelijk dat de hele kwestie het imago van de Gentse N-VA geen goed doet.





Open Vld

Met een eensgezinde partij en een sterk team zou de N-VA in Gent nochtans potten kunnen breken. Het rood-groene kartel staat onder druk met het Ghelamco-dossier, en ook de mobiliteit blijft de gemoederen beroeren. Mathias De Clercq wint aan populariteit, zeker nu hij ex-flik Manuel Gonzalez onder de arm heeft genomen. Een coalitie N-VA - Open Vld zou mogelijk zijn, eventueel met CD&V, mocht de N-VA erin slagen de Gentse troepen op één lijn te krijgen. Anderzijds laat ook het rood-groene kartel zich niet onbetuigd. Ook zijn populariteit valt niet te onderschatten, ondanks een schare rabiate tegenstanders. En zij doen er alles aan om de geloofwaardigheid van Bracke onderuit te halen.