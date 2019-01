Bpost schrapt meer dan 40 procent van Gentse brievenbussen Sint-Amandsberg, Wondelgem en Brugse Poort moeten het met veel minder postbussen doen Erik De Troyer

21 januari 2019

16u48 5 Gent Bpost zet het mes in de rode postbussen. Dat doen ze in heel het land, maar Gent lijkt wel bijzonder zwaar getroffen te worden. Van de 240 postbussen worden er in Gent 101 geschrapt. Vooral wie in Wondelgem en Sint-Amandsberg woont, zal wat verder moeten stappen naar de brievenbus.

Geen dorp of stad ontsnapt er aan, maar Gent wordt wel heel hard getroffen door de besparingen van Bpost. Over heel de stad verdwijnen 101 rode postbussen. Dat komt overeen met zowat 42% van alle postbussen.

In Gent zelf verdwijnen er 47 van de 125. De stadskern blijft grotendeels gevrijwaard, al verdwijnen er onder andere wel brievenbussen aan de Joremaaie, de Vlasmarkt, het Prinsenhof, de Keizer Karelstraat, Gouvernementstraat, Savaanstraat en Hofstraat. Een duidelijke lijn valt er niet in te trekken. De Jozef Plateaustraat behoudt bijvoorbeeld de twee postbussen die er staan, één aan elke kant.

Er zijn een aantal wijken waar wel heel hard gesneden wordt. De Rijsenbergwijk aan het Sint-Pietersstation bijvoorbeeld. Daar worden vijf brievenbussen verwijderd. De enige die overblijven, zijn die aan de Koning Albertlaan en aan het station Gent Sint-Pieters. Ook de Brugse Poort en de Rooigemwijk zien een zelfde scenario. Daar zijn vandaag 16 postbussen en er blijven er een vijftal over.

Hoe zit het in de deelgemeenten? Niet veel beter zo blijkt. Vooral rond Oostakker en Sint-Amandsberg zijn er blinde vlekken. Grote delen van de wijken Westveld en Oude Bareel houden geen postbussen meer over. Daar moet men voortaan naar de Hogeweg en de Sint-Bernadettestraat om een postbus te vinden. In totaal verdwijnen er 12 postbussen in heel Sint-Amandsberg en blijven er 9 over, maar een echt goede spreiding lijkt er niet te zijn.

Ook in Wondelgem gaat het mes er in. Er waren 14 postbussen en daar blijven er slechts vijf van over.

De enige plekken in Gent waar er geen postbussen geschrapt worden zijn de kanaaldorpen. Dat was ook haast onmogelijk aangezien er sowieso maar vier postbussen waren (1 in Sint-Kruis-Winkel, 2 in Desteldonk en 1 in Mendonk).

Nog even de cijfers op een rijtje:

Aantal postbussen die blijven

Gent (9000) 78

Mariakerke 8

Drongen 9

Wondelgem 5

Sint-Amandsberg 9

Oostakker 3

Mendonk 1

Desteldonk 2

Sint-X-Winkel 1

Gentbrugge 11

Ledeberg 3

Sint-Denijs-Westrem 6

Zwijnaarde 3

Aantal postbussen die verdwijnen

Gent -47

Mariakerke -4

Drongen -4

Wondelgem -9

Sint-Amandsberg -12

Ledeberg -5

Gentbrugge -13

Sint-Denijs-Westrem -4

Zwijnaarde -3