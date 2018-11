Bowling Meibloem na zeven jaar tegen de vlakte Vanaf maart krijgt de site een tijdelijke invulling als buurtruimte Erik De Troyer

28 november 2018

17u27 0

Op de Brugse Poort is bowling Meibloem volledig afgebroken. Daarmee is een stukje Gentse geschiedenis verdwenen. Van eind jaren 80 tot in 2011 kon men er nog bowlen. Op de enorme vrije ruimte wordt eerst een tijdelijke invulling voorzien vergelijkbaar met DOK en KERK. Daarna wordt het een groenpool voor de buurt.

Op 1 mei 2011 werden de laatste baantjes gebowld in de Meibloem. Sindsdien heeft het terrein een woelige geschiedenis achter de rug. Aanvankelijk werd het terrein gekocht door een projectontwikkelaar die er appartementen wou bouwen. Dat was niet naar de zin van de stad en een aantal buurtbewoners. De stad weigerde meermaals een vergunning en de projectontwikkelaar kon niet verder met zijn plannen. Tussendoor werd de oude bowlingbaan ook nog gekraakt.

De situatie rond de Meibloemsite werd begin dit jaar opgeklaard. In een opmerkelijke ruildeal ging de grond van de oude Bowlingbaan naar het Gents stadsontwikkelingsbedrijf. In ruil kreeg de projectontwikkelaar waardevolle grond aan Meulestedebrug. Die ruil zorgde voor veel beroering op de Muide, waar men een stuk groen verloren zag gaan.

De aannemer maakte gisteren het terrein van de oude bowlinghall volledig leeg en effen. Daardoor valt nu pas op hoe groot het terrein in kwestie is. “Het is de bedoeling dat er vanaf 1 maart 2019 een tijdelijke invulling is voor het terrein, zoals we dat eerder al deden bij andere grote bouwwerken”, legt schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman uit. “Er zijn wel een aantal randvoorwaarden opgesteld. Zo moet het project inspelen op de noden van de buurt. Het moet complementair zijn met andere initiatieven in de buurt en we mikken meer dan bij eerdere tijdelijke invullingen op een project voor iedereen, dus ook voor mensen met een andere achtergrond. In totaal zal dit terrein drie jaar lang gebruikt kunnen worden. Vanaf maart 2022 moet er een definitieve invulling zijn voor de site. Die zal moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden.”

Voorlopig is er dus geen definitief plan met de site. “Er moet natuurlijk groen komen, maar een deel van de oude meubelfabriek naast de bowling zal ook gebruikt kunnen worden als buurtgebouw”, aldus Taeldeman.

Een deel van de oude meubelfabriek zal nog gesloopt worden. “De stukken die erfgoedwaarde hebben en die structureel bruikbaar zijn zullen we behouden”, aldus de schepen.

De Familie Valcke was destijds de eigenaar van de bowling. Bij de sluiting in 2011 beloofden ze een nieuwe locatie te zoeken in Gent. En die vonden ze in 2016. Toen opende een grote bowlinghall in shoppingcenter Dok Noord als onderdeel van sportsbar O’Learys.