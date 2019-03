Bouwwerken nieuw bezoekerscentrum Lam Gods vangen aan in Sint-Baafskathedraal: “Mikken op 400.000 bezoekers per jaar voor meesterwerk” Yannick De Spiegeleir

02 maart 2019

16u45 0 Gent In de crypte van de Sint-Baafskathedraal is vandaag het officiële startschot gegeven van de bouw van een nieuw bezoekerscentrum voor het Lam Gods. “Een kroon die zal blijven schitteren aan de Gentse hemel”, zegt Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal. De Vlaamse overheid investeert 4,3 miljoen euro in het project.

Met het uitbreken van de eerste tegels in de crypte zorgden Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) en de Gentse schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld) en Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) voor de symbolische start van de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe bezoekerscentrum.

Het nieuwe bezoekerscentrum wordt naast de overzichtstentoonstelling Van Eyck. An Optical Revolution in het MSK dé blikvanger van het Van Eyck-jaar in Gent in 2020. De einddatum van de werken is voorzien voor 26 juni 2020.

Het nieuwe onthaalcentrum moet plaats bieden aan het wereldberoemde kunstwerk dat vanaf dan een plaats zal krijgen in de Sacramentskapel van de Sint-Baafskathedraal. “We investeren via Toerisme Vlaanderen 4,3 miljoen euro in dit nieuwe bezoekerscentrum", zegt minister Weyts. Bovendien moet de nieuwe infrastructuur ruimte scheppen voor extra bezoekers. “Het nieuwe bezoekerscentrum zou op termijn 400.000 bezoekers per jaar moeten aantrekken (ongeveer een verdubbeling van het huidige aantal, red.).”

Om de toegankelijkheid van de kathedraal te optimaliseren en de vier niveaus voor iedereen te ontsluiten wordt op de koer tussen de sacristie en de tuin van het bisschopshuis een circulatietoren gebouwd in glas met lift en trap die de vier niveaus van de kathedraal bereikt en meteen ook de zolder waar een vergaderruimte wordt voorzien.

Virtual Reality

In het nieuwe bezoekerscentrum in de crypte wordt gebruik gemaakt van een combinatie van originele kunstschatten en moderne presentatietechnieken om het verhaal achter het Gentse altaarstuk te vertellen. Bij het binnenkomen van het onthaalcentrum krijgen de bezoekers een Augmented Virtual Reality-bril waarmee ze met behulp van historische simulaties middeleeuwse muurschilderijen en talloze kunstwerken kunnen bekijken alsof ze daadwerkelijk op de plek van honderden jaren geleden zijn. “De bezoekers beleven de verschillende bouwfases van de kathedraal, de bewogen geschiedenis van het ‘Lam Gods’ en het belang van het kunstwerk", schetst Peter Malfliet, woordvoerder van het bisdom. “De Augmented Realitytour zal beschikbaar zijn in negen talen waaronder Russisch en Portugees.”

Het Lam Gods zal na de restauratiecampagne terug opgesteld worden, niet meer in de Vijdtkapel, maar wel in de Sacramentskapel. De gerestaureerde buitenluiken zullen eerst te bewonderen zijn op de tentoonstelling in het MSK waar zich ook het restauratie-atelier bevindt. De restauratie van de onderste binnenpanelen zal voltooid zijn begin 2020. Zij keren dan al terug naar de kathedraal.

Werfzone

De bouwcampagne zal een grote impact hebben op de omgeving van de kathedraal waar een werfzone wordt ingericht. Zo verhuizen de dagelijkse eucharistievieringen op weekdagen gedurende de bouwwerken naar de Sint-Niklaaskerk. “We zijn er ons van bewust dat deze werken van iedereen geduld en begrip zullen vragen, maar in de zomer van 2020 zetten we samen de kroon op het Van Eyckjaar waarmee Gent en de Sint-Baafskathedraal in het bijzonder wereldnieuws zullen zijn.”