Bouwbedrijf pleegde jarenlang sociale fraude door ‘carrousel van postbusbedrijven’ Wouter Spillebeen

02 januari 2019

12u22 0 Gent Het Gentse arbeidsauditoraat verdenkt een Oost-Vlaamse bouwfirma ervan op grote schaal sociale fraude te plegen en aan sociale dumping te doen. Arbeiders werken al jaren in België, zogezegd via Portugese onderaannemers. Maar volgens het arbeidsauditoraat zijn die onderaannemers eigenlijk opgezet door de bouwfirma.

Het onderzoek begon toen de sociale inspectie enkele jaren geleden bedenkingen had over het bouwbedrijf en het gebruik van Portugese onderaannemers. “Dan is er een analyse begonnen van het personeel dat voor die onderaannemers werkte”, verduidelijkt afdelingsauditeur Koen Nevens. “In de loop van een paar jaar is in beeld gebracht hoe de carrousel van postbusbedrijven precies werkt.”

Volgens de eerste resultaten van het onderzoek zijn de Portugese bedrijven eigenlijk in handen van de Oost-Vlaamse bouwfirma. Zo moet de firma voor de werknemers geen sociale zekerheid betalen in België. Omdat de detachering van een Portugese werknemer in België per definitie maar twee jaar kan duren, veranderden de werknemers regelmatig van bedrijf. “Zo begon er telkens een nieuwe periode van twee jaar. Ze omzeilen de wet door telkens te veranderen van vennootschap”, aldus Nevens.

Huiszoekingen

Op 18 december vielen de Federale Gerechtelijke Politie en de bevoegde inspectiediensten na een lange voorbereiding binnen op vijf adressen in België, waaronder in de hoofdzetel van de bouwfirma, bij de zaakvoerders en bij aandeelhouders. Er gebeurde ook een huiszoeking in Portugal. Werknemers en verdachten werden verhoord en documenten en geld werden in beslag genomen. “Nu moeten we een analyse uitvoeren van de zaken die we in beslag genomen hebben”, duidt Nevens. “We moeten de vermoedens bevestigen en de juiste schaal van de fraude onderzoeken. In Portugal moeten we weten wat er is en wat er niet is. Zo kunnen we bevestigen dat de onderaannemers eigenlijk enkel postbusbedrijven zijn.”

Momenteel is niemand aangehouden in het dossier terwijl het onderzoek verder loopt. Over welk Oost-Vlaams bedrijf het precies gaat, wordt niet gecommuniceerd, maar de hoofdzetel zou gelegen zijn in de ruime omgeving van Gent. “Het bedrijf is niet gesloten of verzegeld, en er is niets in beslag genomen dat hen belet om de activiteiten verder te zetten”, weet Nevens. “Het bedrijf is in verdenking gesteld en het is aan hen om te oordelen of ze voorlopig gewoon verder doen of hun activiteiten bijsturen.” Voor de arbeiders verandert voorlopig niets.

Meer onderzoeken volgen

Deze vorm van sociale fraude is niet zeldzaam, volgens de arbeidsauditeur. In juni bezochten controleurs nog de werf van het AZ Delta in Roeselare omdat ook daar arbeiders werkten die via Roemeense postbusvennootschappen in dienst waren. Het arbeidsauditoraat wil de georganiseerde sociale fraude doortastend aanpakken. “Er volgen nog dergelijke onderzoeken naar andere bedrijven die op een gelijkaardige manier misbruik maken van de Europese regels rond detachering van werknemers”, klinkt het.