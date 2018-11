Bouw duurzame woonwijk in hartje Gentbrugge gestart Eerste bewoners in zomer 2020 Didier Verbaere

24 november 2018

14u34 4 Gent In het centrum van Gentbrugge wordt een nieuwe woonwijk gebouwd op de oude Sidaplax-site. Het project RUTE op 2 hectare gesaneerde industriegrond omvat een openbaar park, 19 huizen met privétuin en 55 appartementen. In de zomer van 2020 worden de eerste bewoners verwacht.

Sidaplax in het centrum van Gentbrugge was een bedrijf dat vensterfolie maakte voor enveloppen. In 2011 zette het bedrijf zijn activiteiten in de Kerkstraat stop. Sindsdien bleef de site leeg. Al waren er wel wat tijdelijke invullingen. Zo hield KERK de boel er twee jaar levend met allerhande activiteiten. In 2013 werd het bedrijventerrein verkocht en begon Re-Vive met de sanering en de ontwikkeling van de plannen, in nauwe samenwerking met de stadsdiensten. Aannemer Vandenbussche startte vorige maand met de grondwerken. Ondertussen zijn bijna alle huizen en een derde van de appartementen er verkocht. De eerste bewoners worden in de zomer van 2020 verwacht.

Duurzame wijk

Het nieuwe project RUTE (ruit, een verwijzing naar de briefvensters) is een twee hectare grote ontwikkeling ter hoogte van de Kerkstraat, Gentbruggeaard en het jaagpad aan de Schelde. “In de eerste fase worden 19 huizen met privétuin en 55 appartementen gebouwd, net als een groot nieuw publiek park dat wordt overgedragen aan de stad Gent. In een tweede fase volgen nog eens 13 woningen, één meergezinswoning én een kinderdagverblijf”, vertelt Steven Rosseel van Re-Vive. “De ligging is uniek op een boogscheut van de Gentse binnenstad. De nieuwe wijk zal ook autoluw zijn. Zo is er maar één centrale straat die leidt naar de ondergrondse parkings. Het is een duurzaam project waarbij alle fossiele brandstoffen worden geweerd en enkel gebruik gemaakt wordt van warmtepompen.”

Private wijk volgens visie van de stad Gent

RUTE is een privaat project, maar werd toch ontwikkeld in nauwe samenwerking met de stadsdiensten en volgens de visie van de stad op wonen. “We kunnen niet langer ‘smossen’ met de ruimte in de stad en moeten het doen met de bestaande ruimte. De herbesteming van oude fabriekssites naar woonzones past daar perfect in”, zegt schepen van stadsontwikkeling Sven Taeldeman. “De laatste 15 jaar kwamen er 30.000 nieuwe Gentenaars bij en de komende 20 jaar worden er nog eens 20.000 verwacht. Nieuwe woningen moeten er komen op schaal van de omgeving. Zo zullen er in Gentbrugge nooit meer dan 4 bouwlagen toegelaten worden.”

Dichtbij de stad, op maat van een dorp

Filip Sheridan kwam zaterdag samen met de kinderen Alison en Rachel een kijkje nemen naar zijn toekomstige woning. In het najaar van 2020 verhuist hij samen met zijn partner Carolien en dochters naar de nieuwe wijk. “We wonen momenteel in een klein rijhuis in Sint-Amandsberg. Mijn vrouw werkt vlakbij in Gentbrugge en ik loop en fiets vaak langs de Schelde”, zegt Filip. “Ook met de fiets kunnen de kinderen veilig naar school in het centrum. Je hebt hier alle voordelen van de stad zonder de nadelen. Want hier heb je nog een dorpsgevoel. Het is niet echt goedkoop, maar betaalbaar. En het park maakt het helemaal af.”

De prijzen van de huizen beginnen vanaf 336.000 euro, voor de appartementen is dat vanaf 214.000 euro. Alle info op www.rute.gent en www.revive.be