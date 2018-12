Bourgeois beschermt lindeboom in Mendonk Sabine Van Damme

12 december 2018

12u06 2 Gent Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, beschermt een Gentse ‘etageboom’ voorlopig als monument. Het gaat om een lindeboom die in Mendonk staat.

“Een etageboom is een lindeboom die zo gesnoeid is dat er langs de stam verschillende etages ontstaan”, luidt de verklaring van Bourgeois. “Tussen de verschillende etages zien we dan in de lengte een kale stam. Soms ondersteunt een draagconstructie de eerste etage. We noemen deze bomen feestbomen omdat ze tijdens dorpsfeesten vaak het middelpunt van het feest waren. In Vlaanderen zijn etagebomen zeldzaam. Vaak gaat het om zeer oude exemplaren uit de zestiende of zeventiende eeuw, die je terugvindt, op dorpspleinen of erven, bij herbergen, kloostercomplexen of kruispunten, en in tuinen en parken.”

In Mendonk staat zo’n etageboom, en die wordt nu dus voorlopig beschermd als monument. Het gaat om een Hollandse linde die op het erf van de historische hoeve Grote Hofstede staat, in de Oostdonkstraat 5. De Grote Hofstede ligt in een vrij open landschap en heeft een bakenfunctie in Oostdonk door zijn centrale en hogere ligging. Volgens het bordje dat bij de boom staat dateert de linde uit 1589. Er bestaat ook een legende rond deze boom, over spoken en konijnen die rond middernacht meerijden met nachtelijke fietsers.