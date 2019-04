Botsing op kruispunt Kanariestraat: twee lichtgewonden Jeffrey Dujardin

17 april 2019

Op het kruispunt van de Roodborstjesstraat en de Kanariestraat in Wondelgem is dinsdagavond rond 19 uur een ongeval gebeurd. Twee voertuigen kwamen in aanrijding met elkaar, door de klap belandde één van de wagens in een tuin. Bij het ongeval vielen er twee lichtgewonden, zij werden overgebracht naar het ziekenhuis.